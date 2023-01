The Menu è su Disney+, e Searchlight porta a Hollywood il famoso cheeseburger del film

Il nuovo thriller The Menu con Anya Taylor Johnson è disponibile ora su Disney Plus, e per una nuova spinta pubblicitaria al film diretto da Mark Mylod la casa di produzione Searchlight ne ha pensata una davvero...gustosa!

Da oggi e per tutto il resto del mese di gennaio, infatti, lo storico stand Irv's Burgers di West Hollywood lancerà una collaborazione speciale con Searchlight Pictures per offrire un piatto davvero speciale ai suoi avventori, basato sul 'cheeseburger' al centro del film: senza rivelare troppi dettagli per chi ancora non ha avuto modo di vedere The Menu, sappiate che si tratta di un 'semplice hamburger con formaggio americano' che gioca un ruolo importante nella trama, ma che non ha nulla di davvero speciale. La ricetta usata da Irv sarà la stessa del film, pane al sesamo, polpette di manzo, formaggio americano, sottaceti, cipolle e salsa speciale, con immancabile contorno di patatine fritte.

L'hamburger con patatine di The Menu avrà un prezzo di $9,95, proprio come nel film, e sarà disponibile in esclusiva presso Irv's, 7998 Santa Monica Blvd., e anche su Postmates e UberEats. "Anche la realizzazione di un cheeseburger è un'arte", ha detto a Variety lo chef consulente del film, Dominique Crenn, che ha lavorato al fianco dell'attore Ralph Fiennes, interprete del solitario e misterioso Chef Julian Slowik. “Il cheeseburger è anche il conforto che a volte cerchiamo in un mondo di pressioni. Se lo fai con amore e attenzione, è fantastico."

Per caso vi è venuta voglia di un bel cheeseburger? Per non pensarci, date un'occhiata al trailer ufficiale di The Menu.