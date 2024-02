The Memory Police, nuovi dettagli sullo sci-fi di Lily Gladstone prodotto da Scorsese

Fresca di nomination all'Oscar come miglior attrice protagonista per Killers of the Flower Moon, Lily Gladstone si prepara ad addentrarsi nel genere fantascientifico con il suo prossimo film The Memory Police, al quale lavorerà nuovamente insieme a Martin Scorsese, produttore esecutivo del progetto.

Ospite ad una proiezione di Killers of the Flower Moon a Los Angeles, Gladstone ha parlato anche del nuovo film:"Si svolge su un'isola senza un nome in un luogo senza nome, in un tempo senza nome. Si svolge da nessuna parte quindi ovunque". Sul sito potete recuperare la recensione di Killers of the Flower Moon, l'ultimo film di Martin Scorsese.



Diretto da Reed Morano, The Memory Police sarà scritto da Charlie Kaufman, che adatterà l'omonimo romanzo di Yōko Ogawa:"L'adattamento è stato fatto da Charlie Kaufman, quindi è etichettato come sci-fi ma nel modo in cui i film precedenti di Kaufman come Se mi lasci ti cancello o Synecdoche, New York erano fantascienza. Si svolge molto nel subconscio e affronta, ovviamente, temi come la memoria e l'autoritarismo". Secondo l'attrice 'è il tipo di storia che potrebbe accadere ovunque. Penso che ci si ritrovi chiunque provenga da una cultura mondiale o da una storia in cui c'è stato uno sforzo sistematico per cancellare il senso di chi sei, i tuoi ricordi, la tua lingua, la tua cultura. In questo film gli uccelli vengono fatti sparire perché sono considerati non necessari'.



Su Everyeye trovate tutti i candidati ai premi Oscar 2024, tra i quali figura anche Lily Gladstone, prima Nativa americana a ricevere una candidatura all'Oscar quale miglior attrice protagonista.