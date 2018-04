The Meg: il pranzo è servito per lo squalo nella nuova foto ufficiale

Entertainment Weekly ha diffuso una nuova immagine ufficiale di The Meg, adattamento cinematografico del romanzo best-seller per il New York Times scritto da Steve Alten.

Già soprannominato "Lo Squalo di questa generazione”, The Meg è un mix di elementi simili a Jurassic Park, con creature giganti create con un budget maggiore rispetto ai film standard. Nell’immagine, possiamo vedere come un’inquadratura dall’alto ci mostri il ricco banchetto di umani a cui il mostro della pellicola andrà certamente incontro.

Con un cast di nomi che include quelli di Jason Statham, Ruby Rose e Rainn Wilson, il film segue l'equipaggio di un sottomarino che deve essere soccorso, e, nel frattempo, viene attaccato da uno squalo Megaladon. Il film uscirà nelle sale questa estate, e l’autore del romanzo, Steve Alten ha confermato l'arrivo del trailer ad aprile.

Il film è basato sul primo romanzo di Alten sul gigantesco squalo Megalodon che minaccia subacquei e scienziati. È stato pubblicato nel 1997 ed era intitolato Meg: A Novel of Deep Terror. Il libro ha generato un franchise letterario attualmente in corso d'opera, con il sesto romanzo che uscirà quest'anno. La produzione del film basato sul primo libro era iniziata diversi anni fa, ma è progredita significativamente solo quando Statham è stato confermato come protagonista, e le riprese sono iniziate, nel 2016.

Inizialmente il film doveva uscire nelle sale il 2 marzo 2018, ma è stato successivamente posticipato ad agosto. Online sono uscite alcune immagini e foto dal set, ma nessun filmato ufficiale è stato ancora rilasciato. Tuttavia, il trailer uscirà a metà aprile dandoci così il primo assaggio dell'enorme squalo in azione.

Alten ha rivelato sul suo account ufficiale Facebook, che ci sono in realtà due trailer in programma, ed entrambi sono stati completati. The Meg, diretto da John Turteltaub su una sceneggiatura di Dean Georgaris, Jon Hoeber e Erich Hoeber, uscirà il 10 agosto 2018.