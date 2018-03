The Meg: nuova foto per il moderno 'Squalo' con Jason Statham. A breve arriva il trailer!

I fan del genere horror si preparino a fare un tuffo nell'oceano. Steve Alten ha rivelato che il trailer per l'adattamento cinematografico del suo romanzo,, sta per arrivare Intanto godiamoci una nuova foto!

Già soprannominato il "Lo Squalo" di questa generazione, The Meg è un mix che contiene anche elementi simili a Jurassic Park, con creature giganti create con un budget maggiore rispetto ai film Syfy standard. Con un cast di nomi che include quelli di Jason Statham, Ruby Rose e Rainn Wilson, il film segue l'equipaggio di un sottomarino che deve essere soccorso, e, nel frattempo, viene attaccato da uno squalo Megaladon. Il film uscirà nelle sale questa estate, e Alten ha confermato l'arrivo del trailer il mese prossimo.

The Meg è un film basato sul libro di Alten Meg: A Novel of Deep Terror, la conferma è che il video promozionale della pellicola arriverà nelle prime settimane di aprile. Jon Turteltaub è alla regia di The Meg e, per placare l'attesa dei fan, è stata rilasciata online una nuova foto del cast di The Meg's sul set del film. Date pure un'occhiata!

Sperando di seguire le orme di film classici come Ghost Shark e Sharktopus, fino ai vari film di Sharknado, The Meg sembra anche incanalare il classico cult del 1999, Blu Profondo. Sin da quando Steven Spielberg ha portato per la prima volta i film in mare, con Lo Squalo, il genere horror è stato ossessionato da questi bestioni, e The Meg spera di dare una svolta moderna a quel sottogenere già saturo. Alla fine, le cose diventeranno molto più chiare dopo le prime anteprime dei trailer, ma con star d'azione come Statham e Rose a bordo, ci aspettiamo di vedere un film adrenalinico.

The Meg arriva in sala in USA il 10 agosto.