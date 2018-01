The Meg: Jason Statham e Ruby Rose nella nuova foto ufficiale dello shark movie

È in queste ultime ore che il sitoha rilasciato online un nuovo scatto ufficiale di The Meg , atteso e chiacchieratissimo shark movie diretto dache vedrà protagonisti

In precedenza proprio l'amatissima star del cinema d'azione aveva rivelato ai microfoni di Empire: "Chi non vorrebbe vedere un film su più grande squalo che sia mai esistito? Io nel progetto interpreto un ex-capitano della marina e grande sommozzatore. Vengo assunto per salvare una squadra di scienziati intrappolati nella loro stazione di ricerca in fondo al mare, braccati da un gigantesco squalo bianco. Da lì poi si scatenerà l'inferno!".

Anche il regista aveva rilasciato qualche dichiarazione in merito al film e sulla presenza di un megalodonte sopravvissuto all'estinzione: "Pensatelo come un vicolo cieco dell'evoluzione. I nostri pesci hanno trovato un buon rifugio in un oceano inesplorato, ma vengono disturbati dopo molto tempo da qualcosa di inaspettato".

The Meg vedrà nel cast anche Rainn Wilson, per un'uscita prevista nelle sale americane il 10 agosto 2018, in tempo per terrorizzare i bagnanti in una calda stagione estiva.