The Meg 2, nel trailer c'è tutto: squali enormi, dinosauri e Jason Statham

Shark - Il primo squalo, titolo italiano di The Meg con Jason Statham è stato senza dubbio un film che, pur senza troppe pretese, ha saputo divertire e intrattenere i fan senza costringerli a pensare troppo. Le prime reazioni al trailer trasmesso al CinemaCon fanno sperare in un The Meg 2 : The Trench ancora più esagerato e divertente.

The Meg 2: The Trench vedrà ancora una volta Statham, questa volta diretto da Ben Wheatley, alle prese con le temibili creature preistoriche, e se abbiamo già parlato delle aggiunte al cast di The Meg 2: The Trench, la notizia di oggi riguarda la risposta entusiasta al trailer da parte del giornalista del settore Erik Davis.

In un post sul suo profilo Twitter (che potete trovare in calce all'articolo), Davis spiega che The Meg 2 sembra magnifico e rivela che il trailer si apre con uno squalo (supponiamo un megalodonte) che divora un dinosauro.

Una partenza esagerata che, anche se in linea con l’atmosfera del primo film è stata capace di superare le attese del pubblico che ha potuto vedere l’anteprima alla convention di Las Vegas.

The Meg 2: The Trench è stato finito di girare l’anno scorso e la post-produzione dovrebbe essere ormai alle battute finali di un lungo lavoro. In attesa che il trailer venga distribuito ufficialmente e ricordandovi che il film uscirà nelle sale il 4 agosto 2023, vi lasciamo alla recensione di Shark- Il primo squalo (The Meg), diretto da Jon Turteltaub.