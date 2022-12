The Mean One, il film horror sul Grinch ha già un sequel? 'Potrebbe e non potrebbe'

Come ogni anno Natale è arrivato, e il Grinch è sempre lì pronto a rubarlo: stavolta, però, non si tratta della celebre versione di Jim Carrey, ma di un alter-ego molto più cattivo e protagonista di un film horror, The Mean One, che sfrutta proprio la figura dell'amatissimo e malvagio essere verde per portare rancore e rabbia in giro per il mondo.

The Mean One ci è stato presentato da un primo trailer ufficiale lo scorso novembre, ma questo potrebbe essere solo l'inizio della storia: stando alle parole del regista, infatti, l'horror con protagonista una versione deviata e (davvero) malefica del Grinch potrebbe ricevere ben presto un sequel altrettanto violento e sanguinoso.

"Se ho idee per un sequel di The Mean One? Potrei avere una bozza che potrebbe contare diverse pagine già scritte, e tutti i pezzi al loro posto, e alcuni schizzi. Potrebbe e non potrebbe. Non posso essere sicuro di cosa ho o non ho in mano! Ma se dovesse mai esserci una seconda parte di The Mean One, sarebbe folle! Dicono. Sempre che esista. E non sto dicendo che esista!" sono state le parole di Steven LaMorte.

Cosa ne dite? Darete una possibilità a questo Grinch per adulti? Diteci la vostra nei commenti! Noi, ovviamente, non vediamo l'ora di darvi un'occhiata.