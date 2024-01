The Maxx: il film con Channing Tatum è ancora vivo o è stato cancellato?

L'annuncio di un adattamento cinematografico di The Maxx con protagonista Channing Tatum nei panni del mostro viola dei fumetti di Sam Kieth, aveva fatto urlare di gioia i fan più affezionati. Tutto questo, però, avveniva nel 2019 e dopo qualche primo aggiornamento, The Maxx è caduto nell'oblio.

Per anni non si ha avuto più notizie dell'adattamento cinematografico innescando il dubbio che il progetto fosse stato accantonato. Fortunatamente sono in arrivo buone notizie: The Maxx, secondo quanto riferito da Daniel Richtman, si farà: il film è stato spostato in casa Paramount e vedrà Channing Tatum protagonista e produttore insieme allo stesso Kieth, Roy Lee, Reid Carolin, Peter Kiernan e Tal Vigderson.

Per Tatum non si tratta semplicemente di un ruolo inedito come supereroe ma bensì di un pezzo della propria infanzia come testimonia il post sul profilo Instagram ufficiale dell'attore: "Questo è un mio affetto fin da bambino. La vera geniale creazione di Sam Keith. Quando ero in punizione e non potevo guardare la TV questo era il cartone animato per cui avrei rischiato tutto. Sgattaiolavo fuori dal letto, e pregare che nessuno mi beccasse. Anche adesso, dopo tutto questo tempo, è ancora avanti rispetto ai suoi tempi. I personaggi come .. Maxx, Julie Winters e Mr. Gone mi hanno insegnato molte cose sulla vita. Non vedo l'ora di dar vita a tutto questo".

Ma chi è Maxx? Maxx è un supereroe fuori dagli schemi che vive in due dimensioni: nella prima è un senzatetto convinto di essere un supereroe, mentre nella realtà parallela è davvero un eroe che si trova a fronteggiare i pericoli in una selvaggia giungla australiana. Ma The Maxx non è l'unico progetto della star di Magic Mike per il 2024: Channing Tatum è pronto per il remake di Ghost!