The Mauritanian, primo trailer ufficiale del nuovo film con Benedict Cumberbatch

È grazie a IMDb che possiamo mostrarvi il primo trailer ufficiale di The Mauritanian, nuovo film diretto da Kevin Macdonald (L'ultimo re di Scozia) che vede protagonista un cast interessante capitanato dall'amatissimo Benedict Cumberbatch (Sherlock, Doctor Strange) e da Jodie Foster (Il Silenzio degli Innocenti).

Basato sull'omonimo memoir besteller del New York Times e adattato per il grande schermo a sei mani da Rory Haines, Sohrab Noshirvani e M.B. Traven, The Mauritanian segue la storia di Mohamedou Ould Slahi (Tahar Rahim), prigioniero catturato dal Governo U.S.A. che langue in prigione ormai da anni senza accusa né processo. Quando ormai sembra persa ogni speranza, Slahi trova degli alleati nell'avvocato difensore Nancy Hollander (Foster) e nella sua associata Teri Duncan (Woodley).



Insieme affronteranno innumerevoli ostacoli in una disperata ricerca di giustizia. La loro controversa linea difensiva, sostenuta da prove scoperte dal formidabile procuratore militare, il tenete colonnello Stuart Couch (Cumberbatch), alla fine riveleranno una cospirazione scioccante e di vasta portata.



The Mauritanian vede nel cast anche Zachary Levi, Langley Kirkwood, Corey Johnson e Matthew Marsh, per un'uscita attualmente prevista nelle sale cinematografiche americane il prossimo 19 febbraio 2020.



Cosa ve ne pare di questo primo trailer? Fatecelo sapere come sempre nella sezione commenti in calce alla notizia.



Vi lasciamo alla recensione di Doctor Strange con Benedict Cumberbatch.