The Matrix: il Reboot del cult procede, parla uno degli autori di Ready Player One!

Sono trascorsi quasi 15 anni dall'uscita dell'ultimo film di. Sembra davvero difficile da credere, considerando quanto quel franchise sia ancora un punto di riferimento al giorno d'oggi.

Il massiccio impatto culturale della serie di film con Keanu Reeves ha spinto la Warner Bros. - sulla scia dei vari reboot e revival che spopolano a Hollywood di questi tempi - ad annunciare l'intenzione di riavviare la serie, lo scorso anno. Tuttavia, i dettagli su questo progetto sono scarsi da allora. Lo sceneggiatore Zak Penn, che ha co-scritto Ready Player One con Ernest Cline, è stato scelto per stendere la sceneggiatura e, fortunatamente, è ancora al lavoro sul progetto.

Mentre promuoveva Ready Player One, Penn si è seduto con Screen Rant e ha descritto come stia procedendo il lavoro sul reboot di Matrix:

"Sto lavorando a Matrix in questo momento. Che è in ... una fase particolare in questo momento. È un franchise che desidero disperatamente vedere riportato in auge e, anche se non posso entrare troppo nei dettagli, ho tormentato la Warner Bros per anni per cercare di farlo ricominciare, quindi è una cosa su cui sto lavorando; inoltre, ho lavorato anche ad un sacco di altre cose. "

Anche se, almeno per adesso, sembra esserci qualche esitazione da parte di WB sul progetto, pare che Penn sia completamente impegnato nella scrittura. Speriamo che ciò sia sufficiente per portare a buon fine il reboot. Di sicuro, prima di avere notizie ufficiali, dovremo aspettare un bel po'.

Voi che ne dite? Vorreste vederlo il reboot di Matrix o pensate che sarà un fiasco? Ditecelo nei commenti, qui sotto.