The Matrix arriverà per la prima volta in IMAX in occasione dell'uscita di Resurrections!

Matrix Resurrections non sarà l'ennesimo sequel. Il film di Lana Wachowski porterà infatti sullo schermo vecchi personaggi in avventure nuove, senza puntare tutto sul fattore nostalgia. Ora la Warner Bros. ha da poco annunciato che presenterà per la prima volta The Matrix in IMAX il 7 e 8 Dicembre in luoghi selezionati.

Resurrections, invece, arriverà nelle sale statunitensi a partire dal 22 Dicembre, e in quelle italiane dal 1 Gennaio 2022. Secondo quanto riportato, dopo The Matrix Reloaded del 2003, primo film della saga ad arrivare in IMAX, vedremo dunque nello stesso formato anche The Matrix, pellicola del 1999 che ha aperto la saga. Il film è stato lavorato con il processo Imax Digital Remastering (DMR) per gli schermi. A seguire, anche Resurrections sarà reso disponibile in questo sistema di proiezione

Come ricorderete, il primo film del franchise, uscito nel Marzo del 1999, aveva riscosso un inaspettato successo al botteghino. Le sorelle Wachowski avevano attinto e giocato sulle realtà virtuali, che oggi sono molto comuni, ma ai tempi erano una novità nel cinema. Attraverso tre film, il franchise di Matrix ha un guadagno che attualmente ammonta a $ 1,6 miliardi di dollari. The Matrix Revolutions, secondo il piano di distribuzione pandemico di WarnerMedia, sarà disponibile nei cinema e negli USA anche su HBO Max.

"Con l'entusiasmo in crescita intorno a The Matrix Resurrections, questo è il momento ideale per rivivere il film che ha dato inizio a tutto in un modo mai visto prima", ha dichiarato Megan Colligan, Presidente di IMAX Entertainment. "The Matrix ha modificato per sempre il linguaggio visivo del cinema epico e siamo molto felici che i fan di tutto il mondo possano ammirare questo film rivoluzionario per la prima volta in IMAX".

Anche Jeff Goldstein, Presidente della Warner Bros. Pictures Domestic Distribution ha manifestato la sua gioia per l'arrivo in IMAX della pellicola. "Siamo entusiasti di collaborare con IMAX per un'altra prima volta, per tutti i fan che hanno atteso più di 20 anni per vedere The Matrix in questo formato e per gli spettatori che scopriranno questa grandissima storia per la prima volta".

Intanto, nell'attesa, vi lasciamo con il trailer di Matrix Resurrections!