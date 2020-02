The Matrix 4: si unisce al cast anche Ellen Hollman di Spartacus

Mentre proseguono le riprese di Matrix 4 a San Francisco tra esplosioni e scene acrobatiche, The Wrap rende noto l'arrivo di un nuovo membro del cast. Ellen Hollman, attrice nota per avere interpretato Saxa in Spartacus, parteciperà infatti all'atteso nuovo capitolo diretto da Lana Wachowski.

L'attrice, il cui ruolo non è ancora stato rivelato, si aggiunge dunque alle new entry Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas e le ex star di Sense 8 Brian J. Smith, Toby Onwumere e Eréndira Ibarra.

Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, avvistati di recente sul set di Matrix 4, riprenderanno rispettivamente i panni di Neo e Trinity, mente Jada Pinkett-Smith tornerà ad interpretare Niobe. La trama del film, scritto dalla stessa Lana Wachowski insieme ad Aleksandar Hemon e David Mitchell, non è ancora stata rivelata.

Oltre ad aver recitato nella seconda e terza stagione della serie Starz, la Hollman ha partecipato serie TV quali Into The Badlands, NCIS: New Orleans, SIX e 911, mentre per quanto riguarda il grande schermo dovrà apparire nella commedia post-apocalittica Monster Problems insieme alla Henwick, Michael Rooker e Dylan O'Brian.

Matrix 4, lo ricordiamo, debutterà nelle sale il 21 maggio 2021. Siete soddisfatti dal cast messo insieme dalla produzione? Fatecelo sapere nei commenti.