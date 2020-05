The Matrix 4: ecco quando potrebbero ripartire le riprese

Le riprese di Matrix 4 di Lana Wachowski sono state le ultime ad essere bloccate dalla Warner Bros a causa della pandemia di coronavirus e la relativa emergenza sanitaria che tutt'oggi stiamo ancora vivendo. Tuttavia, negli ultimi giorni qualcosa sembra essersi sbloccato e le varie case di produzione starebbero studiando come ripartire.

Secondo quanto riportato da Variety, il cast della pellicola fantascientifica avrebbe firmato un'estensione di otto settimane che li terrebbe in questo modo "in pausa" almeno fino al 6 luglio prossimo, ovvero la data in cui lo studio, presumibilmente, potrebbe tornare a girare in sicurezza le riprese. Non è ancora chiaro, tuttavia, se le riprese inizieranno proprio a luglio oppure addirittura prima di quando indicato.

Come riportato in precedenza, i registi Chad Stahelski e David Leitch, che già avevano lavorato alla trilogia originale di Matrix in qualità di stuntmen, torneranno a essere coinvolti in Matrix 4. "Ci hanno chiesto di dare una mano con la coreografia e un po' di allenamento fisico per i ragazzi", ha detto Stahelski a Collider in una nuova intervista. "Sto aiutando un po' per una sequenza, penso che Dave abbia dato una mano per un'altra scena. Lana è tornata con in mente una riunione pseudo-familiare, quindi è stato molto divertente. È stato bello rivedere di nuovo molti membri del vecchio equipaggio. Avevamo appena finito di girare una sequenza a San Francisco prima dell'inizio della pandemia".

Matrix 4 non ha poi una regia di seconda unità poiché Lana Wachowski si sta occupando personalmente di dirigere tutte le scene action.

Ultimamente, Joe Pantoliano ha espresso la sua delusione per essere stato escluso da Matrix 4: "Dubito che mi riporteranno indietro. Ho fatto pressioni per questo. Ho inviato piccoli appunti a Lana e le ho chiesto se aveva dei piani in merito, ma non ho mai ricevuto una risposta".