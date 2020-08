The Mask: secondo un rumor Warner Bros vorrebbe produrre altri due film

Nelle scorse settimane l'esilarante The Mask si è unito al catalogo di Netflix. Inoltre un nuovo rumor sembra indicare l'esistenza di altri piani per il personaggio interpretato da Jim Carrey. Scopriamo di cosa si tratta.

A dare per primo la notizia è il sito We Got This Covered, secondo cui l'attore protagonista della pellicola del 1994 sarebbe interessato ad indossare i panni di Stanley Ipkiss in altri due film, che andrebbero a concludere definitivamente le vicende iniziate nel primo film. Il rumor afferma inoltre che i dirigenti di Warner Bros vorrebbero convincere anche Cameron Diaz a riprendere il suo ruolo, nonostante l'attrice abbia scelto di ritirarsi dal mondo del cinema. Jim Carrey aveva già parlato di questa possibilità durante il tour promozionale per il film di Sonic, rivelando che avrebbe accettato di partecipare solo se si fosse trovato il giusto regista.

Per ora non sappiamo quali sono i nomi che la Warner Bros avrebbe contattato per la trilogia, ne quale potrebbe essere la trama di questi due nuovi film dedicati a The Mask. Ricordiamo che si tratta di una voce non confermata, siamo sicuri che nelle prossime settimane scoprire qualcosa di più sulla veridicità del rumor condiviso da We Got This Covered. Per concludere vi segnaliamo questa intervista al creatore di The Mask, in cui parla di un possibile reboot della pellicola.