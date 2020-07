The Mask, Jim Carrey approda su Netflix: Sfumeggiante o spumeggiante?

Se al giorno d'oggi Jim Carrey si è dato alla satira fumettistica, in molti lo ricordano ancora per i suoi successi comici e tra questi un posto d'onore è riservato all'eccentrico The Mask: ebbene, il film icona degli anni '90 è pronto a conquistare anche le nuove generazioni grazie a Netflix!

Ad annunciarlo è l'account ufficiale di Netflix Italia, e nel farlo ha puntato tutto sulla questione che divide i fan del film da secoli e secoli, e che forse ha dato avvio a più di qualche guerra civile tra gli spettatori italiani: l'iconica parola che il protagonista pronuncia nel film è "Sfumeggiante" o "Spumeggiante"?

"Sappiamo che non è facile realizzare solo ora che in realtà si dice Sfumeggiante e non Spumeggiante. Però l’importante è che The Mask è ora disponibile".

Gli utenti increduli hanno dovuto fare i conti con la dura realtà, ma in effetti si tratta di un adattamento dalla parola inglese "Smockin". Ad ogni modo, da oggi gli spettatori Netflix potranno ripercorrere le vicende di Stanley Hipkiss, ragazzo timido e imbranato inizialmente, la cui vita viene stravolta quando entra in possesso di una magica maschera, in grado di trasformarlo in un eccentrico personaggio dotato di poteri straordinari e cartooneschi. Solo così riuscirà a fare colpo sulla bella Tina Carlyle (Cameron Diaz), inimicandosi però il perfido criminale Dorian.

Se ve lo siete persi non ci sono più scuse, dunque. E fateci sapere nei commenti se secondo voi la pronuncia corretta è davvero "Sfumeggiante"!

Qualche tempo fa lo stesso Jim Carrey aveva aperto ad un sequel, a patto di rispettare determinate condizioni.