The Mask: arriva un drammatico fan trailer ispirato ai film di Jim Carrey

Jim Carrey ha posto le sue condizioni per un suo eventuale ritorno in The Mask, ma i fan, come sappiamo, sono impazienti e trovano sempre delle soluzioni interessanti per ingannare l'attesa.

Nel finto trailer, pubblicato da We Got This Covered, troviamo varie sequenze appartenenti a diversi film in cui Carrey ha recitato. Il montaggio serrato e la musica d'atmosfera ci preannunciano un sequel decisamente più drammatico rispetto al primo episodio. Per rendere tutto più d'effetto è stata aggiunta la figura della dottoressa Ellie Staple, in realtà appartenente al film Glass e interpretata da Sarah Paulson.

Quello proposto sembra un film in cui Stanley Ipkiss è in crisi e non riesce a venire a patti con i poteri della sua maschera. Solo dopo un complicato percorso riuscirà a trasformarsi in un vero e proprio giustiziere "mascherato" (è proprio il caso di dirlo). Certe scene ci ricordano persino il Joker di Joaquin Phoenix, soprattutto a causa del look esibito da Carrey per la serie Kidding: il fantastico mondo di Mr. Pickles e per l'ambientazione noir di Dark Crimes.

Cosa ne pensate di questa reinterpretazione per un eventuale sequel? Di sicuro si discosta molto dal ritmo scanzonato del cult anni '90, che comunque includeva alcune scene piuttosto cupe, nel suo ispirarsi a Dr. Jeckyll and Mr. Hyde. Per rinfrescarvi la memoria vi consigliamo la recensione di The Mask.