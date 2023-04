The Marvels, sarà Zawe Ashton il nuovo villain?

The Marvels, il secondo film dedicato a Captain Marvel potrebbe avere un potentissimo villain: a dargli il volto e il corpo per l'armatura è l'attrice Zawe Ashton, già apprezzata in Animali Notturni del 2016.

Ashton reciterà accanto a Teyonah Parris aka Monica Rambeau che potrebbe trasformarsi in una mutante e l'iconica Captain Marvel interpretata da Brie Larson. Ma che panni vestirà l'attrice nel nuovo film su Captain Marvel (e non solo)? La sinossi ufficiale del film appartenente alla Fase 5 dell'MCU svela che Ashton interpreterà il comandante Dar-Benn. Dai pochissimi dettagli trapelati sul personaggio interpretato da Zawe Ahston, che debutta così all'interno del Marvel Cinematic Universe, pare che Dar-Benn sia un villain così come accade nei fumetti. Al cast di The Marvels, inoltre, si aggiunge Daniel Ings che interpreterà un Kree di nome Ty-Rone.

The Marvels arriverà a novembre nei cinema e approfondirà le conseguenze subite da Carol Danvers/ Captain Marvel nel corso delle indagini su un wormhole collegato ai Kree. I poteri di Carol Danvers si intrecciano con quelli di Kamala Khan e Monica Rambeau:le tre donne dovranno collaborare come The Marvels per usare i propri poteri e salvare il pianeta.

Una storia rivoluzionaria sul fronte Marvel che porta sul grande schermo grande azione tutta al femminile diretta da Nia DaCosta, regista di Candyman, prima donna di colore a dirigere un film Marvel.

In attesa di vedere The Marvels al cinema potete recuperare Ms. Marvel su Disney+.