The Marvels uscirà anche in IMAX? L'incertezza è colpa di Dune

Se The Marvels rischia di essere vittima dell'ennesimo posticipo, potrebbe esserci un'altra brutta notizia per il secondo film di Captain Marvel che per la prima volta porterà sul grande schermo tre eroine al femminile e la colpa potrebbe essere proprio di Dune 2: ecco perché!

Un brutto colpo per The Marvels: il film potrebbe non essere proiettato in IMAX a meno che Dune 2 di Denis Villeneuve non posticipi la data di uscita di concerto con Warner Bros, originariamente fissata per l'1 novembre in Italia e per il 3 negli Stati Uniti. Sebbene anche su Dune 2 si vocifera un possibile ritardo di uscita, pare che parecchie voci autorevoli smentiscano ( come il CEO di Warner Bros Richard Gelfond) questa possibilità abbassando, di conseguenza, le probabilità The Marvels possa uscire in IMAX. Infatti, secondo Gelfond, Dune 2 avrà un tempo di esecuzione in IMAX di cinque o sei settimane non permettendo a The Marvels l'accesso agli schermi. Una brutta gatta da pelare per Warner Bros!

C'è ancora la possibilità che sia The Marvels a posticipare la data di uscita, dopo una gestazione a dir poco turbolenta: incrociando le dita e allontanando un ulteriore ritardo sulla tabella di marcia dell'MCU, se così fosse potrebbe esserci una speranza per l'uscita in IMAX del film con protagonista Brie Larson.

Nel nuovo trailer di The Marvels vediamo anche Nick Fury, la superspia dello S.H.I.E.L.D protagonista di Secret Invasion che getta un'altra domanda su The Marvels per il fandom: The Marvels sarà un prequel o un sequel della serie TV targata Disney+ con Samuel L. Jackson?