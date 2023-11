The Marvels, che universo è quello che si vede nel film?

Come avete letto aprendo la notizia ci saranno spoiler su The Marvels e soprattutto sul finale del lungometraggio diretto da Nia DaCosta, perciò se non volete anticiparvi nulla siete avvertiti. Perché la domanda sorge spontanea: che universo vediamo alla fine del film?

La scena post-credit di The Marvels ci svela il destino di Monica Rambeau dopo che ha chiuso il varco dimensionale creato da Dar-Benn. (Qua se volete la spiegazione del finale di The Marvels). Monica è finita in una dimensione alternativa, quindi un universo alternativo, in cui gli X-Men esistono, hanno alcuni elementi ripresi direttamente dai film della Fox (le porte a X) e in cui Hank McCoy alias Bestia è interpretato di nuovo da Kelsey Grammer.

La differenza è che in questo caso Maria Rambeau è la supereroina Binary, che nei fumetti è sempre Carol Danvers. Non sappiamo però se questa versione di Binary è una mutante membro degli X-Men (anche se la post-credit ce lo fa pensare). Quindi già solo per questa presenza è difficile immaginare che quello sia l'universo degli X-Men della Fox, e che magari come già visto per il Professor X anche Bestia è interpretato dallo stesso attore in più universi.

Perciò Monica Rambeau potrebbe essere finita in un universo simile a quello degli X-Men della Fox ma non c'è la certezza al momento, né che lo sia né che non lo sia. Il dubbio visto il collegamento diretto con gli X-Men potrebbe essere dipanato da Deadpool 3 che pare si legherà anche a Secret Wars e sta diventando forse il film più importante dell'MCU post-Endgame.

Insomma, ancora non abbiamo certezze sull'universo del finale di The Marvels ma sappiamo che gli X-Men sono davvero pronti a unirsi al Marvel Cinematic Universe.

E secondo voi di quale universo si tratta? Diteci la vostra nei commenti!