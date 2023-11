The Marvels è ufficialmente da record al box office per il MCU...ma in negativo

Le previsioni di incasso di The Marvels non erano esattamente positive, e purtroppo sono state rispettate portando il nuovo film dei Marvel Studios verso un nuovo record negativo per il MCU.

Dopo aver incassato in Nord-America solo 21,5 milioni di dollari nella giornata di venerdì, il sequel di Captain Marvel, WandaVision, Ms Marvel e Secret Invasion diretto da Nia DaCosta è destinato a un'apertura domestica compresa tra 47 e 52 milioni di dollari, un nuovo record negativo per la saga creata da Kevin Feige: in attesa dei numeri definitivi, che arriveranno dopo i conteggi degli incassi di oggi domenica 12 novembre, ricordiamo che attualmente il record del week-end di debutto più basso nella storia del MCU appartiene a L'incredibile Hulk, il secondo film del franchise, che esordirà con 55,4 milioni di dollari.

Se queste cifre saranno confermate, poi, The Marvels non riuscirà a superare neppure The Flash, che a giugno scorso ha incassato 55 milioni di dollari a livello nazionale per poi raggiungere un pessimo bottino globale di 270,6 milioni di dollari. Le recensioni contrastanti probabilmente non hanno aiutato (il film attualmente è al 61% su Rotten Tomatoes), e nemmeno il passaparola sembra particolarmente positivo, dal momento che The Marvels è diventato solo il terzo film dell'MCU a ricevere un CinemaScore B.

In attesa dei conteggi degli incassi dei mercati internazionali, scoprite chi è l'attore che compare nella scena post-credit di The Marvels.