The Marvels, ora è ufficiale: è il più basso incasso di sempre per l'MCU

E dopo quattro settimane in Top 10, The Marvels non è più nella classifica principale legata ai box-office a causa di un incasso complessivo da 80,7 milioni di dollari negli USA e poco più di 116,3 a livello internazionale, per un totale di 197 milioni di dollari. Ora The Marvels è ufficialmente il film MCU con il peggior incasso.

The Walt Disney Company ha pubblicato un comunicato:"Con il botteghino di The Marvels ormai agli sgoccioli, smetteremo di riportare nel fine settimana gli incassi internazionali/globali di questo titolo". Una scelta che arriva a sole quattro settimane dall'uscita del film, un evento mai accaduto nella storia del Marvel Cinematic Universe.



Anche il secondo film con il minor incasso del franchise, L'incredibile Hulk del 2008, riuscì a rimanere nella Top 10 degli incassi per le prime cinque settimane.

La classifica del Marvel Cinematic Universe vede ora The Marvels fanalino di coda e, a salire, L'incredibile Hulk, Captain America: Il primo vendicatore, Black Widow e Eternals. Secondo Disney, The Marvels avrebbe fatto flop per la pandemia.



Infatti, il risultato deludente di The Marvels ha sorpreso molti addetti ai lavori, naturalmente Marvel/Disney in primis.

Non perdetevi la nostra recensione di The Marvels; voi avete apprezzato il film o lo ritenete una delusione?

Nel cast del film Brie Larson nel ruolo di Carol Danvers, Iman Vellani nel ruolo di Kamala Khan e Teyonah Parris nel ruolo di Monica Rambeau.