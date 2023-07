The Marvels, il trio finalmente al completo nella nuova foto ufficiale!

Il trio di supereroine composto da Carol Danvers, Kamala Khan e Monica Rambeau è ritratto nella nuova foto ufficiale di The Marvels, il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe che porta per la prima volta tre eroine insieme sul grande schermo.

Il sequel di Captain Marvel arriverà al cinema il prossimo novembre dopo diversi rinvii, a quattro anni dal primo film: i dettagli sulla trama sono ad ogni modo scarsi e Brie Larson ha la risposta pronta per tutti i possibili spoiler su The Marvels!

Carol Danvers, Kamala Khan e Monica Rambeau intrecciano, inspiegabilmente, i propri poteri. Nell'attesa di scoprirne il motivo, le tre dovranno lavorare insieme come The Marvels per salvare ancora una volta l'intera umanità. Nel secondo film dedicato a Captain Marvel ci sarà il personaggio Marvel del momento: Nick Fury, interpretato da Samuel L. Jackson attualmente sul piccolo schermo con la sua prima serie da solista Secret Invasion. La miniserie ha impostato il cammino della superspia in The Marvels, che seguirà gli eventi di Secret Invasion. Se Brie Larson ha saputo contrastare gli spoiler, non si può dire lo stesso per Jackson che ha ammesso che ci sarà un grande cambiamento per Captain Marvel!

The Marvels arriverà nei cinema italiani l'8 novembre!