The Marvels: tre generazioni di supereroine nel primo trailer del film Marvel Studios

Come promesso dal teaser trailer di The Marvels pubblicato nelle scorse ore, i Marvel Studios hanno pubblicato in questi minuti il primo trailer ufficiale del nuovo film del Marvel Cinematic Universe con protagonista l'attrice premio Oscar Brie Larson.

Il trailer, disponibile come al sempre all'interno dell'articolo, ci mostra le protagoniste Brie Larson nei panni di Carol Danvers, la nuova giovane star Iman Vellani nei panni di Kamala Khan e la co-protagonista di WandaVision Teyonah Parris nei panni di Monica Rambeau, che come anticipato dalla scena post-credit dell'episodio finale della prima stagione della serie tv dedicata a Ms Marvel iniziano a scambiarsi misteriosamente 'di posto' ogni volta che usano i loro poteri. The Marvels sarà collegato anche alla nuova serie tv Secret Invasion, in arrivo a giugno su Disney Plus: il filmato promozionale, infatti, si apre con l'apparizione di Samuel L. Jackson, di nuovo nei panni di Nick Fury.

Il film è diretto da Nia DaCosta, da una sceneggiatura che la regista ha scritto insieme a Megan McDonnell, Elissa Karasik e Zeb Wells. La storia sarà un 'triplo' sequel di Captain Marvel, Ms Marvel e WandaVision. L'uscita di The Marvels negli Stati Uniti è prevista per il 10 novembre 2023, come parte della Fase Cinque dell'MCU.

