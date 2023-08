The Marvels, trapela la durata? Brie Larson ha fatto il film MCU più corto di sempre!

Mentre Ridley Scott sogna di far uscire una versione di 5 ore di Napoleone, i Marvel Studios potrebbero aver adottato una nuova strategia con The Marvels, l'atteso 'sequel' di Captain Marvel con protagonista Brie Larson.

Secondo quanto riportato in queste ore - e come confermato dall'affidabile scooper Can we get some toast nel post che potete trovare in calce all'articolo - sembra che The Marvels avrà una durata di appena 1 ora e 38 minuti (1 ora e 33 minuti tolti i titoli di coda): se le indiscrezioni dovessero risultare accurate, allora The Marvels diventerà il film MCU più breve di sempre, con uno stacco di quasi un quarto d'ora rispetto ai due film attualmente più corti della saga, vale a dire L'incredibile Hulk e Thor: The Dark World, che durano entrambi 1 ora e 52 minuti.

Al giorno d'oggi è davvero raro che un importante film in studio, in particolare un film di supereroi, chiuda la sua corsa sotto le due ore, coi 120 minuti divenuti ormai una vera e propria nuova durata media per Hollywood, un trend che ha avuto piede anche grazie alle uscite targate Marvel Studios: secondo lo scooper, tuttavia, i circa 90 minuti di The Marvels contribuiranno a fare del film un'avventura dal ritmo forsennato priva di scene riempitive.

Ricordiamo che la data d'uscita di The Marvels è fissata all'8 novembre in Italia: il film include nel cast anche Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Zawe Ashton e Park Seo-joon, guidati dalla regista Nia DaCosta.