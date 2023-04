The Marvels, il nuovo trailer diventa il più odiato del MCU nel giro di 24 ore

La Marvel non naviga certo in buone acque nell'ultimo periodo, perciò il record del primo trailer di The Marvels per essere diventato il più odiato dell'intero MCU assume una gravità addirittura peggiore, se possibile...

Commenti a parte, i dati parlano chiaro: i "non mi piace" sul canale YouTube ufficiale della Marvel sono superiori di oltre il 50% rispetto ai "mi piace", mentre la discrepanza su Rotten Tomatoes raggiunge una cifra spropositata: il 500%. In così poco tempo ha comunque ottenuto un apprezzamento da parte di oltre 350mila utenti e 11 milioni di visualizzazioni.

Lo stesso è accaduto in concomitanza con la pubblicazione del trailer di Captain Marvel, film del 2019 co-scritto e diretto da Anna Boden e Ryan Fleck, con Brie Larson nei panni della protagonista Carol Danvers/Vers. YouTube ha perfino cambiato il proprio algoritmo nel tentare di fronteggiare il voto negativo, ed è risaputo come l'operazione sia andata a buon fine visti gli ottimi risultati della pellicola: ha guadagnato oltre un miliardo di dollari al box office in tutto il mondo (di cui 426 milioni soltanto nel Nord America), a fronte di un budget di produzione di 160 milioni. Su Rotten Tomatoes, invece, ha raggiunto il 79% di recensioni positive.

In ogni caso, probabilmente è ancora presto per appurare la qualità del nuovo prodotto del Marvel Cinematic Universe: non ci resta che attendere l'accoglienza vera e propria del film – a proposito, è stata appena svelato quanto uscirà The Marvels in Italia. E voi cosa ne pensate? The Marvels merita davvero un disprezzo simile, oppure il review bombing è risultato eccessivo?