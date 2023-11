The Marvels, il trailer finale omaggia Avengers: Endgame e anticipa Avengers: Secret Wars

Come promesso dal teaser trailer dei Marvel Studios pubblicato ieri, la Saga del Multiverso del Marvel Cinematic Universe è tornata a mostrarsi con il trailer finale di The Marvels, nuovo film del franchise di supereroi creato da Kevin Feige in arrivo al cinema questa settimana.

Il filmato, che potete riprodurre come al solito all'interno del player che trovate nell'articolo, mostra tre generazioni di supereroine, Captain Marvel, Monica Rambeau e Ms Marvels riunirsi per una nuova minaccia legata al Multiverso, coadiuvate dal mitico Nick Fury: il video parte dagli eventi di Avengers: Endgame per anticipare addirittura il prossimo maxicrossover della saga, Avengers: Secret Wars, e oltre a confermare ufficialmente la partecipazione di Valchiria svela anche il debutto di nuovi supereroi, probabilmente in arrivo dal Multiverso...

The Marvels dei Marvel Studios è diretto da Nia DaCosta e prodotto da Kevin Feige. Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Mary Livanos, Jonathan Schwartz e Matthew Jenkins sono i produttori esecutivi, con la sceneggiatura firmata da Megan McDonnell, Nia DaCosta, Elissa Karasik e Zeb Wells. Nel cast, oltre alle tre protagoniste Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani, troviamo anche Zawe Ashton, Gary Lewis, Park Seo-joon, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Saagar Shaikh e Samuel L. Jackson.

La data d'uscita è fissata per l'8 novembre prossimo nelle sale cinematografiche italiane.