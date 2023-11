The Marvels, l'ultimo trailer è in arrivo! Ecco la data

Mentre l'uscita di The Marvels è sempre più vicina, è stato reso ufficiale quando arriverà l'ultimo trailer ufficiale della pellicola. Durante il Monday Night Football verranno mostrate, in esclusiva, le ultime clip disponibili del film prima dell'arrivo al cinema l'8 novembre.

Durante la pausa della partita tra i Los Angeles Charges e i New York Jets verrà mostrato il trailer finale del film che, ancor prima dell'uscita, sta suscitato reazioni fin troppo contraddittorie tra il grande pubblico. I fan hanno parlato di The Marvels come un film "disorientante" rispetto a ciò a cui il grande pubblico Marvel è abituato. A dare la notizia dell'uscita del trailer sono stati i Marvel Studios attraverso un post pubblicato su Twitter.

Per i prodotti Marvel e Star Wars è diventata quasi una abitudine avere trailer in anteprima durante il Monday Night Football. a causa dell'enorme pubblico che periodicamente assiste alla partita. Il post pubblicato dai Marvel Studios preannuncia una uscita del trailer aumentando a dismisura l'hype dei fan. "Stasera, guardate il trailer finale di #TheMarvels durante Monday Night Football su @ESPN e @ABCNetwork" hanno scritto.

Se vi va di scoprire qualcosa in più sul film in uscita, vi consigliamo il nostro speciale su The Marvel e su come secondo molti sarebbe un film ambiguo. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!