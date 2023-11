The Marvels, tracollo al box office: il peggior secondo week-end della storia del MCU

Il flop box office di The Marvels continua anche nel secondo week-end, con l'ultimo film dei Marvel Studios che va spedito verso il calo più drastico della storia del Marvel Cinematic Universe.

In base agli incassi registrati venerdì 17 novembre, dove il film con Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani ha conquistato appena 2,8 milioni di dollari per uno storico -87% rispetto al primo venerdì di programmazione, gli analisti prevedono un terzo posto in classifica per The Marvels, che al secondo giro di box office dovrebbe incassare un totale di 9,7 milioni di dollari, -79%: si tratterebbe del calo più significativo mai registrato per un titolo del MCU nel secondo fine settimana, che porterebbe il totale domestico a soli 64,5 dollari entro domenica.

Nel frattempo, Hunger Games: Ballata dell'usignolo e del serpente ha debuttato primo in classifica con un venerdì da 19,1 milioni di dollari e proiezioni che parlano di un esordio sull'interno week-end da 44-46 milioni di dollari. Si tratta all'incirca della stessa cifra con la quale ha aperto The Marvels lo scorso venerdì, segnando un minimo storico per il franchise del Marvel Cinematic Universe, ma grazie ad un budget di 'appena' 100 milioni di dollari (65% dei quali finanziato da vendite estere più altri 20 milioni di dollari in crediti d'imposta tedeschi) il film diretto da Francis Lawrence e firmato Lionsgate non rischia il flop finanziario verso cui si sta dirigendo The Marvels, costato oltre 200 milioni di dollari.

Nel frattempo, mentre la parte finanziaria va a rotoli, The Marvels si è preso una piccola rivincita su Rotten Tomatoes.