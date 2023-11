The Marvels, top o flop? Gli aggiornamenti sul box office

Che The Marvels non avrebbe registrato i migliori numeri del Marvel Cinematic Universe è stato chiaro sin dall'esordio in sala: il film con Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani è partito decisamente male, ma la speranza che il passaparola potesse invertire il trend, ovviamente, era l'ultima a morire.

Al momento, però, sembra davvero che anche quest'ultima ci abbia detto definitivamente addio! Durante il suo secondo weekend di programmazione The Marvels ha subito un tracollo senza pari, una caduta libera in termini di incassi che non ha precedenti nella storia del Marvel Cinematic Universe (che pure con il recente Ant-Man and the Wasp: Quantumania non aveva fatto sfracelli).

Inutile girarci intorno, ora come ora la situazione è davvero drammatica: mentre vi scriviamo, gli incassi di The Marvels sono fermi a 65 milioni di dollari tra Stati Uniti e Canada e circa 96 milioni di dollari nel resto del mondo, cifre che, a fronte di una produzione costata poco meno di 300 milioni di dollari complessivamente, sembrano destinate a far sì che, alla meno peggio, il film di Nia DaCosta possa a stento pareggiare i conti.

Insomma, per The Marvels il presente è davvero buio, ma il futuro non sembra da meno: e voi, avete visto il nuovo film del Marvel Cinematic Universe? Credete che questo brutto flop sia meritato? Diteci la vostra nei commenti!