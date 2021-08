The Marvels, Teyonah Parris sul sequel di Captain Marvel: 'Sarà epico, non vedo l'ora!'

Dopo l'esordio nella serie WandaVision, Teynoah Parris è pronta a riprende i panni di Monica Ranbeau in The Marvels, titolo ufficiale del sequel di Captain Marvel che vedrà la supereroina di Brie Larson agire al fianco dell'attesa new entry Ms. Marvel.

Ospite al Late Night with Seth Meyers per promuovere l'uscita di Candyman, attesa nuova versione del celebre horror disponibile già da qualche giorno anche nelle sale italiane, l'attrice ha rivelato di trovarsi a Londra per le riprese lasciando trasparire tutto il suo entusiasmo per la produzione.

"Posso dirvi che sono a Londra e mi sto divertendo moltissimo a girare The Marvels. Sarà un film davvero epico, sono entusiasta e non vedo l'ora che esca", ha affermato la Parris.

Per chi non avesse seguito WandaVision, Monica Rambeau è un agente della SWORD ed è la figlia dell'amica e collega aviatrice di Carol Danvers, Maria Rambeau. Nel corso della serie il personaggio ha acquisito dei poteri basati sull'assorbimento dell'energia, e nella scena post-credit è stata reclutata da Nick Fury tramite un messaggio recapitato da uno Skrull in incognito sulla Terra.

Diretto da Nia DaCosta, regista già dietro il promettente remake di Candyman con Yahya Abdul-Mateen II, The Marvels ha un'uscita nelle sale prevista per l'11 novembre 2022, mentre restiamo in attesa di novità sul possibile rinvio di Ms. Marvel su Disney+.