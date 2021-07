The Marvels, Teyonah Parris sbarca a Londra in vista delle riprese!

Dopo che Brie Larson ha annunciato una pausa temporanea da YouTube per via del suo "primo lavoro", ecco arrivare in rete un ulteriore indizio sull'imminente inizio delle riprese di The Marvels, il sequel di Captain Marvel che vedrà l'eroina al fianco della giovane new entry Ms. Marvel (Iman Vellani).

Mentre Black Widow ha finalmente inaugurato la Fase 4 cinematografica del Marvel Cinematic Universe, che proseguirà con ben tre pellicole in arrivo nel 2021 (Shang-Chi, Eternals e Spider-Man: No Way Home), i Marvel Studios stanno avviando i lavori dei capitoli in uscita nella seconda metà del 2022.

Il primo ad entrare in produzione è stato Black Panther: Wakanda Forever, le cui riprese sono partite nelle scorse settimane ai Pinewood Studios di Atlanta, e come da tabella di marcia il prossimo sarà The Marvels. L'indicazione arriva da Teyonah Parris (Monica Rambeau), che ha confermato tramite le storie di Instagram di essere sbarcata a Londra, una delle città che ospiterà le riprese del film diretto da Nia DaCosta.

La trama di The Marvels è ancora sconosciuta, ma è evidente dal nome che la pellicola darà molto spazio anche all'attesa new entry del franchise, il cui debutto è atteso entro la fine del 2021 nella serie stand-alone Ms. Marvel. L'uscita del film è fissata a novembre 2022.