The Marvels, Teyonah Parris dopo la rivelazione del titolo: 'Andiamo!'

Monica Rambeau si avvia a rivestire un ruolo sempre più importante nel Marvel Cinematic Universe: il personaggio visto in WandaVision prenderà sicuramente parte alle prossime avventure di Captain Marvel, come confermato da Teyonah Parris in uno dei suoi ultimi post su Instagram.

L'attrice di Monica Rambeau ha commentato il titolo di Captain Marvel 2 rivelato da Marvel Studios nel corso di questo pomeriggio: il plurale di The Marvels fa inequivocabilmente riferimento a più di un personaggio e, benché è probabile che la cosa sia riferita anche all'arrivo di Ms. Marvel, la strizzata d'occhio alla nostra Monica è palese.

Lo sa bene Parris, che ha dunque immediatamente fatto pervenire la sua reazione: "E andiamo!" sono state le poche ma significative parole espresse dall'attrice tramite Instagram nell'ambito di una storia in cui la nostra ha postato il video di presentazione della Fase 4 rilasciato da Marvel qualche ora fa.

Un pomeriggio davvero interessante quello di Marvel, con gli Studios che hanno finalmente svelato titoli e date d'uscita di buona parte dei film che completeranno questa Fase dell'MCU, da Guardiani della Galassia vol.3 a Black Panther: Wakanda Forever. La macchina, nel frattempo, si era già messa in moto: in questi giorni stanno infatti prendendo il via le riprese di The Marvels.