The Marvels, da Teyonah Parris nuove anticipazioni sul rapporto tra Monica e Carol Danvers

Dopo la sua apparizione da bambina in Captain Marvel, abbiamo visto nel Marvel Cinematic Universe una Monica Rambeau più cresciuta in WandaVision, interpretata da Teyonah Parris. L'attrice riprenderà il suo ruolo in The Marvels, sequel del film del 2019, e sa che in quell'occasione il suo personaggio sarà ulteriormente approfondito.

Dopo aver confermato che The Marvels spiegherà il rapporto tra Monica e Carol, Teyonah Parris ha provato ad anticipare in una recente intervista alcuni aspetti del prossimo film targato Marvel Studios.

"Per quanto riguarda Monica, abbiamo stabilito chi è in WandaVision, e in The Marvels abbiamo l'opportunità di capire meglio chi è questa donna" ha raccontato l'attrice a Variety. "Avere una donna di colore al timone per portare avanti questa storia di una delle poche donne afroamericane con superpoteri, penso sia qualcosa di davvero speciale" ha aggiunto, alludendo alla regista Nia DaCosta.

Mentre Brie Larson si allena sulle note di Miley Cyrus, proviamo a ripercorrere la relazione tra Carol Danvers e Monica Rambeau in base a ciò che si è visto fino ad ora sullo schermo. In Captain Marvel tra le due c'era uno splendido rapporto, mentre in WandaVision tutto lasciava credere che nel tempo qualcosa si fosse rotto. The Marvels, quindi, servirà probabilmente anche a chiarire e approfondire questo aspetto.