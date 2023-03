The Marvels, Teyonah Parris: 'La mia Monica Rambeau? Merito dei fan'

La Monica Rambeau formato Marvel Cinematic Universe si sta preparando a ricevere la propria consacrazione in occasione di The Marvels, film nel quale incontreremo per la seconda volta il personaggio già visto in WandaVision: ma qual è stato il processo che ha portato Teyonah Parris ad esser scelta per la parte?

A parlarne è stata la diretta interessata, che dopo aver preso atto del nuovo slittamento di The Marvels ha voluto ringraziare i fan per averle permesso in primis di conoscere Monica Rambeau, e in secondo luogo di aver reso possibile, tramite l'inevitabile tam-tam social, che gli Studios si orientassero proprio su di lei.

"Penso che il merito sia stato prima di tutto degli spettatori e dei fan. Non avevo mai sentito parlare di Monica Rambeau finché la gente non cominciò a taggarmi su Twitter dicendo: 'Saresti una perfetta Monica da adulta'. E io ero tipo: 'Cosa?', perché avrei sempre voluto essere una supereroina. 'Fatemi dare uno sguardo', così la cercai ed in effetti pensai: 'Sì, lo credo anch'io'" sono state le parole dell'attrice.

Anche voi avete sempre pensato che Teyonah Parris potesse rappresentare la scelta perfetta per il ruolo di Photon? Diteci la vostra nei commenti! A proposito di new entry, intanto, Brie Larson ha riservato parole d'elogio a Iman Vellani.