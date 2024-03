The Marvels, Teyonah Parris: 'Date una chance al film in dvd e in streaming'

The Marvels è un grande successo in streaming, e una star del film ha invitato il pubblico a dare una chance anche alla versione in DVD del film.

Teyonah Parris, interprete di Monica Rambeau nell’ultima pellicola di Casa Marvel, ha fatto un appello per dare al film da lei interpretato un'altra possibilità. Queste le sue parole a People:

“Mi auguro che la gente gli dia una buona possibilità, vedendolo o provandolo. Se non vi piacciono i primi 10 o 15 minuti, è giusto così. Il vostro tempo è prezioso. Ma noi facciamo questi film in modo che possano essere una fuga dal mondo reale in un momento di leggerezza, gioia e fantasia. Non è necessario che qualcosa vi piaccia, ma dategli una possibilità vedendolo e formando una vostra opinione. E se lo avete fatto, allora è giusto. È così che vi sentite, e io non posso togliervelo".

Parris ha anche commentato la famosa “fatica da film supereroistici” che sembra aver colpito il pubblico di recente e anche The Marvels:

“Penso che la gente voglia dei bei film. E se ci sono supereroi, c'è passione e c'è narrazione, e non mi state dando dei numeri, penso che la gente sia qui per questo. Quindi non so. Penso che lo diciamo perché è facile dire "Oh, la stanchezza da supereroi", ma penso che vogliamo - perché anch'io li guardo - voglio buone storie con grandi personaggi, che abbiano un significato e qualcosa da dire.”

Se ancora non l’avete letta, qui potete dare un’occhiata alla nostra recensione di The Marvels.

