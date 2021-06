The Marvels, Teyonah Parris conferma: 'Ci spiegherà il rapporto tra Monica e Carol'

Ormai non è più un segreto: la Monica Rambeau vista in WandaVision farà per la prima volta la sua comparsa sul grande schermo in The Marvels, il film che la vedrà agire al fianco della Carol Danvers di Brie Larson e dell'altra new entry del Marvel Cinematic Universe, la giovanissima Ms. Marvel.

Già nei giorni scorsi Teyonah Parris ci aveva anticipato qualcosa sul suo ruolo in The Marvels: in queste ore, però, l'attrice è tornata a parlare del film e, in particolare, del modo in cui approfondirà il complicato rapporto tra Monica e Carol.

"Quando Monica aveva 11 anni e viveva con sua madre e zia Carol avevano uno splendido rapporto. Il bello di WandaVision è stato vedere Monica cresciuta, non l'avevamo vista per circa 20 anni, scoprire com'è stata la sua vita dall'ultima volta in cui l'abbiamo vista. E Carol Danvers era parte della sua vita l'ultima volta, quindi vedere che in qualche modo ancora lo sia è entusiasmante. Il fatto che Monica sia in The Marvels con Carol Danvers e Kamala Khan ci darà modo di approfondire ciò che è successo tra loro due, ma non voglio anticiparvi altro" sono state le parole dell'attrice.

Rapporti personali a parte, comunque, la nostra Captain Marvel non sta con le mani in mano: nell'attesa di tornare sul grande schermo, infatti, Brie Larson continua a mostrarci i suoi allenamenti per The Marvels.