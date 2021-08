The Marvels, Teyonah Parris a cena con Lashana Lynch: torna Maria Rambeau?

In The Marvels assisteremo ad un team-up tutto al femminile dalle enormi potenzialità: nel nuovo film dell'MCU vedremo infatti tutte in una volta Captain Marvel, Ms. Marvel e Monica Rambeau, che secondo alcune voci potrebbero però addirittura essere affiancate da un altro grande quanto inatteso ritorno.

Mentre Teynoah Parris promette tanta epicità in The Marvels, infatti, proprio l'attrice che ha esordito nel franchise durante WandaVision è apparsa in alcune foto in compagnia di due addette ai lavori che i fan Marvel non hanno potuto fare a meno di riconoscere, vale a dire Nia DaCosta e Lashana Lynch.

Se poco stupore ha destato la presenza alla cena della regista di The Marvels, ben diverso è il discorso che riguarda Lynch, che in Captain Marvel diede volto a Maria Rambeau, grandissima amica di Carol Danvers nonché madre della nostra Monica: il fatto che le tre abbiano trascorso la serata insieme ha infatti immediatamente fatto pensare ai fan che qualcosa stia bollendo in pentola, con la mente che inevitabilmente è andata al ritorno in scena di Maria (la cui morte è avvenuta off-screen in WandaVision).

Chissà che non possa esserci spazio per il personaggio di Lynch, magari in qualche sequenza flashback! Vi piacerebbe incontrare ancora una volta la madre di Monica? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, Nia DaCosta ci ha svelato nuovi dettagli su The Marvels.