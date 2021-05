The Marvels, Teyonah Pariss di WandaVision sul film con Brie Larson: cosa aspettarsi?

Nel corso di una recente intervista promozionale Teyonah Parris, interprete di Monica Rainbow in WandaVision, ha rivelato qualche retroscena su The Marvels, attesissimo nuovo film del Marvel Cinematic Universe e sequel ufficiale di Captain Marvel con Brie Larson.

Parlando con Collider a proposito del contributo che porterà nel film la nuova regista Nia DaCosta, l'attrice ha dichiarato:

"Per quanto riguarda il rapporto con i suoi attori, sento che Nia ha posto una grande attenzione su questo aspetto: quando abbiamo iniziato a costruire The Marvels, si è dimostrata sempre disposta ad ascoltare il nostro feedback sui nostri personaggi, sul tipo di storia che stiamo cercando di raccontare, e ha voluto lavorare insieme per trovare i modi giusto per farlo. La maggior parte delle volte, quando dico 'ehi, ho avuto quest'idea', lei ci ha già pensato e ha già trovato delle soluzioni per lavorarci su. E poi rilanciava con le sue idee, e io mi trovavo d'accordo. Quindi mi piace che lei pensi sempre al dopo e mi fa sentire la benvenuta in questo gruppo, è sempre disposta a parlare e chiarire tutti i punti della storia, gli archi dei personaggi e lo sviluppo." La Pariss ha continuato: “Adoro il suo punto di vista. Amo la sua sensibilità, la sua sensibilità visiva. È così intelligente. Ero entusiasta di lavorare con lei allora e poi quando ho sentito parlare di The Marvels, voglio dire, è storia. Sta facendo la storia. È fantastica e non vedo l'ora che il mondo veda tutta la bellezza di cui è capace Nia DaCosta."

Oltre alla Carol Danvers di Brie Larson, ricordiamo, in The Marvels la Monica di Teyona Parris interagirà anche con la debuttante Iman Vellani, interprete di Kamala Khan alias Ms. Marvel: la giovane supereroina esordirà su Disney+ con una serie tv a lei dedicata che dovrebbe arrivare entro la fine del 2021.

The Marvels uscirà l'11 novembre 2022: quali sono le vostre aspettative?