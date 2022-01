The Marvels, Tessa Thompson sarà nel film? L'indizio nelle foto dal set

Mentre Brie Larson si allena senza sosta e condivide foto volutamente "sospette" con la co-star di The Marvels Zawe Ashton, un altro scatto dal set potrebbe aver rivelato la presenza nel film di un volto familiare per i fan del MCU: la Valkyrie di Tessa Thompson.

Il sequel di Captain Marvel è attualmente in fase di post-produzione (le riprese di The Marvels sono terminate lo scorso novembre), ma un nuovo indizio dal set sembra essere arrivato in maniera piuttosto inaspettata...

L'attrice Zenobia Shroff, che nel MCU vestirà i panni di Muneeba Khan, la madre della protagonista di Mrs. Marvel Kamala Khan, ha infatti condiviso un video che figura anche delle foto scattate presumibilmente nel camerino per trucco e parrucco sul set del film (in cui sappiamo che apparirà anche Iman Vellani a.k.a. Kamala Kahn/Mrs. Marvel).

In uno di questi scatti, se prestate molta attenzione (e zoommate un po' come hanno fatto nel post che trovate anche in calce alla notizia) è possibile vedere una serie di headshot con gli attori che compongono il cast del film, e tra questi ve ne sarebbe uno che, sebbene l'immagine sia piuttosto sgranata, sembrerebbe somigliare alquanto a Tessa Thompson, ovvero Valkyrie.

Potrebbe dunque essere questa una prova della sua presenza nella pellicola? Fateci sapere la vostra nei commenti.

The Marvels arriverà nelle sale a febbraio 2023.