The Marvels, è subito tensione tra Carol Danvers e Monica Rambeau nel nuovo teaser

Tempo di tornare in sala per il Marvel Cinematic Universe: dopo un'estate segnata da Guardiani della Galassia vol.3 e Secret Invasion, The Marvels sarà il film che ci permetterà di goderci un nuovo capitolo del franchise sul grande schermo, come gli Studios non mancano di ricordarci con il teaser pubblicato pochi minuti fa.

Il film nel quale Captain Marvel, Ms. Marvel e Monica Rambeau si scambieranno i poteri si presenta a noi in un nuovo breve trailer della durata di circa 2 minuti, nel quale vediamo prima di tutto la nostra Carol Danvers riacquistare i propri ricordi per venire improvvisamente investita dalla consapevolezza dell'astio che la figlia della sua storica amica prova inevitabilmente nei suoi confronti dall'epoca della sua partenza dalla Terra.

Un astio che Monica Rambeau non prova neanche a nascondere, e che viene interrotto soltanto dall'arrivo di Kamala Khan, finita improvvisamente nello spazio in luogo di una Carol Danvers ritrovatasi invece catapultata sulla Terra tra persone sconosciute preoccupate per la scomparsa della loro giovanissima figlia.

Scambi di poteri e di posizioni che presumibilmente caratterizzeranno tutto il film in uscita il prossimo 10 novembre: e voi, che impressioni avete dopo questo teaser? Fatecelo sapere nei commenti! I fan, intanto, sono già preoccupati per la breve durata di The Marvels.