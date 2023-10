The Marvels, il nuovo teaser trailer definisce Carol Danvers la 'Annihilator'

Ultimamente le produzioni legate all'MCU si sono mostrate tutt'altro che all'altezza rispetto a cui i fan si erano abituati negli anni passati, tuttavia con il rilascio della nuova stagione di Loki le cose sembrano avere ripreso una piega tutto sommato consistente, ma dobbiamo ancora vedere cosa ha in serbo il prossimo film The Marvels.

Indubbiamente la pellicola con protagonista Carol Danvers si porta dietro una responsabilità non da poco, specie dopo il recente insuccesso di Ant-Man 3. Eppure, nonostante le dichiarazioni secondo cui The Marvels sarà il film più breve dell'MCU, i presupposti sembrano buoni.

Di recente è stato anche pubblicato un nuovissimo teaser trailer che potete vedere andando in calce a questa notizia. Il video si concentra interamente sulla figura di Captain Marvel e sul suo percorso da quando è comparsa per la prima volta nella pellicola del 2019.

Dal trailer apprendiamo anche che Dar-Benn definisce la protagonista "L'annientatore", il che suggerisce ovviamente che Danvers sia la responsabile della distruzione della loro razza aliena.

Sicuramente ciò che scopriremo in The Marvels non ci lascerà indifferenti, a partire da quello che sarà il ruolo di Nick Fury nella pellicola.

Voi che ne pensate? Nell'attesa ecco la nostra recensione di Secret Invasion, ultima produzione televisiva con protagonista Samuel L. Jackson.