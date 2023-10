The Marvels, il nuovo teaser spoilera un cameo di lusso dal Marvel Cinematic Universe?

Mentre si parla di un possibile esordio al di sotto delle aspettative per The Marvels, il prossimo. film dei Marvel Studios è tornato online con un nuovo teaser pensato appositamente per sponsorizzare la messa in vendita dei biglietti e anticipare un possibile cameo di lusso dal MCU.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, il promo - inserito su X come pubblicità per l'account ufficiale dei Marvel Studios - termina con la voce fuori campo di Carol Danvers che avverte di aver "chiamato un amico": la frase è immediatamente seguita dal lampo luminoso del Bifrost, il ponte magico che gli abitanti di Asgard usano per spostarsi nell'universo, suggerendo neanche troppo velatamente che in The Marvels ci sarà un cameo di Thor (Chris Hemsworth) o di Valchiria (Tessa Thompson).

Volendo escludere a priori Thor, anche solo per far sì che The Marvels rimanga un film di sole donne, l'idea di un potenziale cameo di Valchiria per quanto gradita non dovrebbe stupire troppo, dato che si parla da anni della questione della sessualità della guerriera asgardiana e più volte è stato anticipato che presto o tardi la nuova Regina degli dei norreni avrebbe trovato una partner, con il nome di Captain Marvel rumoreggiato più volte. Volendo trasformare le coincidenze in indizi, inoltre, si potrebbe notare che Tessa Thompson è stata la protagonista di Little Woods, il debutto alla regia di Nia DaCosta, regista di The Marvels.

Per altri contenuti guardate l'ultimo teaser trailer di The Marvels. Il film, lo ricordiamo, uscirà in Italia dal 10 novembre prossimo.