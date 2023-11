The Marvels: il nuovo teaser fa spoiler sulla trama e il cameo degli X-Men?

Il nuovo teaser trailer di The Marvels ha fatto scoppiare il putiferio online tra i fan del Marvel Cinematic Universe, perché secondo molti appassionati il filmato promozionale potrebbe includere spoiler sulla trama e anticipazioni relative al chiacchierato cameo legato agli X-Men.

Come potete vedere di seguito, forse per cercare di ammortizzare il rischio flop al box office di The Marvels dopo le recenti anticipazioni degli analisti, i Marvel Studios in questi giorni hanno iniziato a spingere il marketing sottolineando la connessione del sequel di Captain Marvel alla più ampia Saga del Multiverso, anticipando che The Marvels potrebbe essere molto più legato al resto della storyline di quanto non si fosse immaginato in precedenza. Ad esempio, dal teaser si capisce che un braccialetto di Dar-Benn - Ms. Marvel brandisce l'altro - stia causando accidentalmente la fusione tra il MCU Terra-616 e un'altra realtà parallela, ovvero il fenomeno che in gergo viene definito Incursione.

Ciò che ha davvero attirato l'attenzione dei fan, però, è il fatto che Monica Rambeau sembra trovarsi faccia a faccia con un eroe in costume non identificato: alcuni si sono affrettati a sottolineare la somiglianza del costume intravisto con quello che indossa Binary, ma anche a giudicare dall'espressione scioccata di Monica la teoria prevalente è che si tratti di una Maria Rambeau proveniente da un'altra realtà. Inoltre, il filmato sembrerebbe contenere una strizzatina d'occhio ai fan degli X-Men, con la frase 'What Comes Next' che nel suo dissolversi mette brevemente in evidenza la lettera "X".

The Marvels uscirà l'8 novembre in Italia.