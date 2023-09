The Marvels, svelato il rating del nuovo film MCU con protagonista Brie Larson

Dopo il caos relativo ai rapporti sul budget di The Marvels, torniamo a parlare del prossimo film del Marvel Cinematic Universe con protagonista Brie Larson grazie alla conferma ufficiale della classificazione.

A differenza della confusionaria situazione dei costi di produzione di The Marvels, fortunatamente, dal punto di vista del rating si torna alla normalità dato che, senza alcuna sorpresa, The Marvels arriverà al cinema con una classificazione PG-13. Lo ha comunicato in queste ore la Motion Picture Association, secondo cui il film diretto dalla regista Nia DaCosta riceverà la valutazione 'media' per "azione/violenza e breve linguaggio scurrile".

Una classificazione che, come dicevamo, non dovrebbe sorprendere nessuno, tanto meno i fan di lunga data della saga creata da Kevin Feige, dato che si tratta dello stesso punteggio ottenuto praticamente da tutti gli altri film MCU distribuiti dai Marvel Studios. Recentemente anche Guardiani della Galassia 3, che ha guadagnato le cronache nei paesi anglofoni per essere diventato il primo film del MCU ad utilizzare la parola "f—k", è arrivato al cinema con una classificazione PG-13, rispettando quella che è una vera e propria tradizione per il franchise (tradizione che, ricordiamo, sarà spezzata da Deadpool 3, che invece sarà il primo film MCU rated-r in rispetto delle atmosfere vietate ai minori tipiche del personaggio e che avevano fatto la fortuna dei primi due film prodotti dalla Fox).

The Marvels arriverà in Italia dal 10 novembre prossimo. Per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale di The Marvels.