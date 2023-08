The Marvels, svelato perché Captain Marvel, Ms Marvel e Monica si scambiano i poteri!

Mentre in rete i fan non fanno che parlare della durata di The Marvels, col nuovo del Marvel Cinematic Universe che sarà il più breve di sempre per il franchise, emergono nuove informazioni sulla trama del sequel di Captain Marvel.

Parlando con Empire Magazine per il numero di ottobre 2023, la regista di The Marvels Nia DaCosta ha rivelato diversi nuovi dettagli sul film in uscita, e tra questi c'è anche la causa dello scambio di poteri tra le protagoniste. Come già anticipato nel trailer ufficiale di The Marvels, la trovata al centro del film farà si che Carol Danvers, Monica Rambeau e Kamala Khan inizieranno a scambiarsi i propri poteri ogni volta che cercheranno di usarli, ma quel è la causa di questo strano fenomeno?

A quanto pare la nuova villain Kree di Zawe Ashton, Dar-Benn, che sembra impugnare un braccialetto molto simile a quello di Ms. Marvel e un Cosmi Rod simile a quello usato da Ronan l'Accusatore. Su Empire Magazine infatti si legge: "Gli occhi di Nia DaCosta si sono illuminati quando le è stata data una bozza iniziale di The Marvels. La regista si è resa subito conto che il film non avrà semplicemente a che fare con tre supereroine i cui poteri si intrecciano facendole scambiare fisicamente di posto l'una con l'altra ogni volta che li usano, a causa di un nuovo Accusatore Kree con un braccialetto speciale e un pericoloso Cosmi Rod..."

The Marvels arriverà in Italia dall'8 novembre prossimo.