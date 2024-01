The Marvels, svelati ufficialmente i personaggi delle scene post-credit

Il sequel di Captain Marvel diretto da Nia DaCosta è stato un vero flop: The Marvels è il più basso incasso di sempre per l'MCU. Eppure, al suo interno, troviamo degli elementi interessanti, come la tanto chiacchierata scena post-credits.

Abbiamo abbondantemente parlato di questo film, che vi raccontiamo all'interno della nostra recensione di The Marvels. Uno degli elementi più discussi ha a che fare con la scena post-credits. La Marvel ci ha infatti abituato ad attendere col fiato sospeso la conclusione dei titoli di coda per assistere a qualche scena "a sorpresa": The Marvels non fa eccezione.

Erano state già diffuse alcune immagini relative alla scena post-credits, ma adesso per la prima volta è possibile trovare in rete alcuni scatti in alta definizione di questo momento. A chi apparterrebbero i volti che incontriamo in questa sequenza?

Alla fine di The Marvels, Kamala Khan (che si sta preparando a radunare il gruppo di Giovani Vendicatori) si fermava a casa di Kate Bishop (Hailee Steinfeld), aka Hawkeye per reclutarla.

Nella famigerata scena post-credits, poi, Monica Rambeau si risveglia in un laboratorio medico con la madre scomparsa, Maria (Lashana Lynch) al suo fianco. Rambeau è sopraffatta dalla gioia, ma non viene riconosciuta da Maria (che sta indossando il costume di Binary).

In quel momento fa il suo ingresso nella stanza un medico in camice bianco. L'uomo corpulento, che sopraggiunge quando la confusione di Maria è al suo apice, è Bestia/Hank McCoy (Kelsey Grammer).

Si tratta di un finale che lascia intuire una futura unione tra il mondo degli X Men e quello della Marvel, fatto che certamente non può non destare interesse. Il flop del film al botteghino è comunque un dato di fatto.