The Marvels, svelati i motivi dello slittamento del nuovo film Marvel!

Con l'arrivo di Ant-Man and The Wasp: Quantumania nei cinema e la recente riprogrammazione di alcuni prodotti Marvel, lo slittamento di The Marvels sembrava quasi inevitabile. Con il film spostato da luglio ad agosto, sono trapelati anche i motivi di questa decisione presa dai Marvel Studios.

La nuova data d'uscita di The Marvels ha segnato un cambiamento nel modo in cui la casa di produzione vuole distribuire i propri prodotti durante l'anno. Pare che il motivo sia legato ad una maggior focalizzazione riguardo la qualità delle serie e dei film in modo da mandare al cinema qualcosa che possa soddisfare maggiormente pubblico e critica. "Originariamente previsto per il rilascio alla fine di luglio, la Disney ha invece concesso quello slot di uscita di fine estate a Haunted Mansion di Justin Simien" scrive un rapporto di The Wrap.

"Sportare The Marvels al 10 novembre da più tempo per il completamento della post-produzione" si legge. Questo, ovviamente, è conseguenza delle recensioni miste ottenute da Ant-Man and The Wasp: Quantumania e di come moltissimi abbiano criticato l'eccessiva sovrapproduzione di prodotti Marvel nel periodo post Endgame. Questa decisione ha portato anche ad uno slittamento al 2024 di serie tv come Ironheart e Echo.

In attesa dell'uscita del film Kevin Fiege ha raccontato di quanto Kamala rubi la scena in The Marvels mostrando il suo carisma da supereroina. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!