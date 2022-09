The Marvels, svelata la trama! Il D23 spiega (più o meno) cosa è successo a Kamala e Carol

Il significato della curiosa scena post credit di Ms Marvel è destinato ad essere spiegato nel dettaglio nel prossimo film del MCU The Marvels, che sarà un crossover con Captain Marvel e WandaVision, ma nel frattempo dalla d23 sono arrivati i primi dettagli in merito.

Ma, se siete rimasti confusi dal finale della serie tv di Disney Plus, sappiate in partenza che il film diretto da Nia DaCosta complicherà ulteriormente la faccenda: i filmati a porte chiuse mostrati durante il Disney D23 Expo, infatti, hanno hanno mostrato la Carol Danvers di Brie Larson (Captain Marvel), la Kamala Kahn di Iman Vellani (Ms. Marvel) e la Monica Rambeau di Teyonah Parris, che in qualche modo misterioso si ritroveranno collegate l'una alle altre: proprio come è stato anticipata dalla scena post-credit di Ms Marvel, infatti, ogni volta che una di loro userà i propri poteri, si 'scambierà' con una delle altre due.

Secondo i presenti all'evento, i filmati mostrati punterebbero ancora di più nella direzione delle teorie sull introduzione del concetto di Zona Negativa nel MCU, dato che nei fumetti Marvel l'umano Rick Jones, attraverso un antico manufatto, riusciva ad evocare i poteri di Capitan Marvel e 'scambiarsi di posto' con il supereroe Kree. Resta da vedere se, come e quanto i Marvel Studios abbiano adattato queste idee dei fumetti per il grande schermo, aggiustandole in base ai propri scopi.

Ricordiamo che The Marvels, che ha una data d'uscita fissata per il 28 luglio 2023, includerà anche il ritorno del Nick Fury di Samuel L. Jackson: sempre al d23, l'ex leader dello SHIELD è tornato sulla Terra per una nuova missione, come anticipato dal trailer ufficiale di Secret Invasion.