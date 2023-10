The Marvels, svelata la scena post-credit? Cosa dicono i rumor

La scorsa settimana i principali scooper e insider online avevano anticipato una scena post-credit di The Marvels fondamentale per il futuro del MCU, e in queste ore potrebbero essere emerse grosse novità in merito.

Ovviamente vi ricordiamo che l'articolo è contrassegnato come spoiler, dunque vi avvisiamo che procedendo nella lettura dei prossimi paragrafi lo farete a vostro rischio a pericolo.

Per un minimo di contesto, dovete sapere che nei giorni scorsi si era parlato di un cameo d'eccezione nella scena post-credit di The Marvels da parte di una star dell'etichetta cosiddetto Marvel Legacy, ovvero quel sottogruppo di film Marvel realizzati al di fuori dei Marvel Studios: secondo il noto insider Daniel RPK, si tratta di "una certa persona che fu la scelta giusta per un certo ruolo ma che venne totalmente sprecata in un pessimo film", mentre il collega Can we get some toast ha aggiunto: "È tutto vero, i puntini iniziano a congiungersi...", agghindando il suo post in proposito con i loghi di The Marvels, Deadpool 3 e Avengers: Secret Wars.

In queste ore invece le indiscrezioni si sono fatte più specifiche, e nella cerchia degli scooper si dice che in The Marvels apparirà Kelsey Grammer, che riprenderà il suo ruolo di Bestia dai film degli X-Men della Fox: l'attore è stato visto l'ultima volta in Giorni di un futuro passato del 2014. Va ovviamente tenuto presente che questa notizia non è stata confermata o corroborata da Disney, Marvel o da qualsiasi altra fonte ufficiale, sebbene alimenti le indiscrezioni degli ultimi mesi relative al fatto che il MCU utilizzerà gli X-Men nella Saga del Multiverso (soprattutto tra Deadpool 3 e Avengers: Secret Wars) prima del vero e proprio reboot dei mutanti nel MCU in arrivo nelle prossime Fasi.

The Marvels uscirà l'8 novembre in Italia, continuate a seguirci per tutti i prossimi aggiornamenti.