The Marvels, svelata la durata ufficiale del nuovo film MCU con Brie Larson

Mentre si parla del malcontento di Brie Larson verso Captain Marvel a causa degli haters che hanno contestato la scelta di casting dei Marvel Studios, dal web emerge quella che sarà la durata ufficiale di The Marvels, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe con l'attrice premio Oscar.

Secondo quanto riportato in queste ore, infatti, The Marvels sarà il film più corto dei Marvel Studios con una durata di 1 ora e 44 minuti: i titoli di coda inizieranno a scorrere dopo 1 ora e 33 minuti di narrazione, con ben 11 minuti di crediti a completare la proiezione. Al momento si parla di due diverse scene post-credit, una delle quali dovrebbe essere particolarmente 'succosa' e importante in merito al futuro della Saga del Multiverso del Marvel Cinematic Universe, ma considerato che le proiezioni per la stampa non sono ancora iniziate (né in Italia né all'estero) al momento è impossibile stabilire quanto ci sia di vero in questi report, quindi vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.

Restando nel campo delle indiscrezioni, comunque, va segnalato che dalle proiezioni di prova di The Marvels si è parlato di un'avventura divertente e frizzante, quindi nonostante il film sia un sequel crossover tra Captain Marvel, WandaVision, Ms Marvel e Secret Invasion (dato che i fan ritroveranno Nick Fury dopo gli eventi della serie tv Disney+) forse sarebbe meglio non aspettarsi l'epico blockbuster al femminile che alcuni fan forse speravano di trovare.

The Marvels uscirà il 10 novembre in Italia. Per altri contenuti guardate l'ultimo teaser trailer di The Marvels, con il Bifrost che anticipa un cameo dal sapore asgardiano.